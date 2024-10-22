Экс-президент РФС ответил Карпину, сказавшему, что российский футбол «20 лет идет не туда»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поспорил с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

«Карпин считает, что российский футбол 20 лет идет не туда. При этом он сам 15 лет работает тренером. Пусть Карпин как тренер сначала у себя спросит, почему российский футбол идeт вниз и объяснит нам, почему это происходит?

Проблемы в российском футболе действительно есть. Но я не согласен с тем, что мы все время идем вниз и деградируем», – сказал Колосков.