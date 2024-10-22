Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-президент РФС ответил Карпину, сказавшему, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Экс-президент РФС ответил Карпину, сказавшему, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поспорил с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

    • Ажиотаж вызвала фраза Карпина про развитие российского футбола: «Мы уже лет 20 идем не туда».

    «Карпин считает, что российский футбол 20 лет идет не туда. При этом он сам 15 лет работает тренером. Пусть Карпин как тренер сначала у себя спросит, почему российский футбол идeт вниз и объяснит нам, почему это происходит?

    Проблемы в российском футболе действительно есть. Но я не согласен с тем, что мы все время идем вниз и деградируем», – сказал Колосков.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Карпин тренирует сборную с 2021 года, а «Ростов» – с 2017-го.

    Новости по теме
    Мостовой согласился с мнением Карпина: «Я уже много раз говорил об этом»
    Казанский отреагировал на слова Карпина о комментаторах 2
    Карпин объяснил свое заявление, что «мы уже 20 лет идeм не туда» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sochi-2013
    1729621137
    Прочитал мой комментарий.
    Ответить
    Интерес
    1729622567
    История нашего футбола развивается по синусоиде.Возможно, сейчас мы низшей фазе,определяют которую самолюбивые и заносчивые "валеры",подменяя гонором необходимость ежедневной напряжённой работы.
    Ответить
    mihail200606
    1729622657
    Колосков интервью сам то смотрел?
    Ответить
    Опорник1984
    1729623108
    Убери легов и футболу придет совсем п@з@ец.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 