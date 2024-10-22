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    • Семак оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Семак оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к оскорбительной кричалке в адрес клуба.

    • Фанаты многих команд РПЛ уже 5 месяцев скандируют: «Зенит» – позор российского футбола».
    • Первыми это сделали болельщики «Факела» в мае этого года.
    • Сегодня «Зенит» выиграл кубковый матч в Воронеже со счетом 1:0.

    – Сергей Богданович, позвольте вопрос, как болельщику «Зенита» из Воронежа с 20-летним стажем. После майского происшествия, когда появилось знаменитое на всю Россию скандирование, у вас еще есть обида на наш город или смотрите снисходительно с позиции сильного?

    – Мы уже привыкли, сильных никто не любит, поэтому мы занимаемся своей работой. Наши болельщики нас любят, а что касается скандирования, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры. Мы должны делать свою работу, что мы и делаем.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1729617834
    навсехстадианах страны ))))))))))))))))))))))))
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