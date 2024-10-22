Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Ахмат». Игра состоится 22 октября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Агапов, Пьянич, Бистрович, Обляков, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Ахмат»: Шелия, Ловат, Уциев, Талал, Камилу, Швец, Гандри, Луна, Самородов, Ковачев, Ибишев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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