В «Рубине» отреагировали на слухи о скорой отставке Рахимова

Пресс-служба «Рубина» прояснила ситуацию с будущим главного тренера команды Рашида Рахимова.
«Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды – это часть футбола и спорта.
Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется», – сообщили казанцы.
- «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15 очками в 12 турах.
- В последних 6 турах команда выиграла только у «Ахмата».
- В воскресенье казанцы были разгромлены московским «Динамо» со счетом 0:4.