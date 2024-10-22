В «Рубине» отреагировали на слухи о скорой отставке Рахимова

Пресс-служба «Рубина» прояснила ситуацию с будущим главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды – это часть футбола и спорта.

Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется», – сообщили казанцы.