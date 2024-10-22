Экс-президент «Локомотива» против Дугласа Сантоса в сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к потенциальному приглашению Дугласа Сантоса в сборную России.

21 октября бразилец стал гражданином РФ.

Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».

«Думаю, сейчас нет никакого смысла в приглашении Дугласа Сантоса в сборную России. Зачем? Мы сейчас играем только товарищеские матчи, турниров никаких нет. В общем, мне кажется, этого не произойдет», – заявила Смородская.