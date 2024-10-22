Экс-президент «Локомотива» против Дугласа Сантоса в сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к потенциальному приглашению Дугласа Сантоса в сборную России.
- 21 октября бразилец стал гражданином РФ.
- Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».
«Думаю, сейчас нет никакого смысла в приглашении Дугласа Сантоса в сборную России. Зачем? Мы сейчас играем только товарищеские матчи, турниров никаких нет. В общем, мне кажется, этого не произойдет», – заявила Смородская.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.