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    • Экс-президент «Локомотива» против Дугласа Сантоса в сборной России

    Экс-президент «Локомотива» против Дугласа Сантоса в сборной России

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к потенциальному приглашению Дугласа Сантоса в сборную России.

    • 21 октября бразилец стал гражданином РФ.
    • Сантос – левый защитник и капитан «Зенита».

    «Думаю, сейчас нет никакого смысла в приглашении Дугласа Сантоса в сборную России. Зачем? Мы сейчас играем только товарищеские матчи, турниров никаких нет. В общем, мне кажется, этого не произойдет», – заявила Смородская.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1729603267
    опять расхождение заголовка и смысла. по сути, она говорит, что смысл дёргать такого сильного игрока на важнейшие матчи с сирией, афганистаном и мадагаскаром.
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    Интерес
    1729603988
    А в какой строке она "против"? А-а-а,в заголовке...
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    Bez Imeni
    1729606378
    а кто вообще сказал что Сантос собирается в сборную или рыжий его уже позвал?
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