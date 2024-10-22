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    • Четвертьфиналист Кубка Америки-2024 готов сыграть со сборной России

    Четвертьфиналист Кубка Америки-2024 готов сыграть со сборной России

    Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России. Это национальная команда Венесуэлы.

    Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Арнальдо Хавьер Санчес Перес заявил о готовности провести товарищеский матч с россиянами.

    – Понравилось бы футболистам сборной Венесуэлы по футболу в Москве, если бы они приехали на товарищеский матч?

    – Некоторые СМИ уже спрашивали меня о возможном проведении товарищеского матча. Мы будем укреплять наши взаимоотношения с Россией. В первую очередь речь идет о спортивной тематике.

    Через несколько недель мы подпишем ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в спортивной сфере. Будем согласовывать все наши обмены между Ассоциацией футбола Венесуэлы и РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, и это позволит укрепить наши отношения.

    – Венесуэла не так давно сыграла вничью против сборной Аргентины. Допускаете, что ваша команда может разгромить Россию?

    – Конечно, мы были воодушевлены тем матчем. В той игре участие принимал сам Месси. Но, наверное, они переоценили свои возможности. Им не удалось нас победить.

    Сделаем все возможное, чтобы постараться победить в матче с Россией. В любом случае это будет хорошая игра, проявление солидарности и крепких отношений.

    – Возможно ли привезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на футбольный товарищеский матч?

    – У него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Ему бы точно понравилось. Но все зависит от графика президентов. Это согласовывается по политическим каналам.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
    • Венесуэла на Кубке Америки-2024 дошла до 1/4 финала, где уступила Канаде в серии пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729597584
    помнится, парагвайцы прилетели, должны были скатать на стадионе динамо, да крокус помешал планам.
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    MazaiNN
    1729600047
    Игру с Венесуэлой я бы посмотрел.
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