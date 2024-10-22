Четвертьфиналист Кубка Америки-2024 готов сыграть со сборной России

Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России. Это национальная команда Венесуэлы.

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Арнальдо Хавьер Санчес Перес заявил о готовности провести товарищеский матч с россиянами.

– Понравилось бы футболистам сборной Венесуэлы по футболу в Москве, если бы они приехали на товарищеский матч?

– Некоторые СМИ уже спрашивали меня о возможном проведении товарищеского матча. Мы будем укреплять наши взаимоотношения с Россией. В первую очередь речь идет о спортивной тематике.

Через несколько недель мы подпишем ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в спортивной сфере. Будем согласовывать все наши обмены между Ассоциацией футбола Венесуэлы и РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, и это позволит укрепить наши отношения.

– Венесуэла не так давно сыграла вничью против сборной Аргентины. Допускаете, что ваша команда может разгромить Россию?

– Конечно, мы были воодушевлены тем матчем. В той игре участие принимал сам Месси. Но, наверное, они переоценили свои возможности. Им не удалось нас победить.

Сделаем все возможное, чтобы постараться победить в матче с Россией. В любом случае это будет хорошая игра, проявление солидарности и крепких отношений.

– Возможно ли привезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на футбольный товарищеский матч?

– У него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Ему бы точно понравилось. Но все зависит от графика президентов. Это согласовывается по политическим каналам.