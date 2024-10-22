Мостовой: «Дугласу Сантосу не место в сборной России»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о натурализации зенитовца Дугласа Сантоса.

«Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это?

Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?» – сказал Мостовой.