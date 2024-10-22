Мостовой: «Дугласу Сантосу не место в сборной России»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о натурализации зенитовца Дугласа Сантоса.
«Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это?
Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?» – сказал Мостовой.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.