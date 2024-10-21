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    151-я сборная мира готова сыграть с Россией

    Глава департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик заявил о готовности национальной сборной провести матч с Россией.

    • На прошлой неделе в Афганской федерации футбола сказали, что товарищеская встреча в ближайшее время невозможна.
    • Афганистан занимает 151-е место в рейтинге ФИФА.

    «Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией.

    Если все-таки будет организована игра с участием команды из России, мы будем надеяться на положительный результат для нашей сборной, потому что наши футболисты тоже сильные и могут хорошо сыграть.

    Например, у нас были матчи по футзалу с участием разных стран, где команда из Афганистана показала хорошие результаты», – сказал Васик.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: «Р-Спорт»

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