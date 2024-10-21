151-я сборная мира готова сыграть с Россией

Глава департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик заявил о готовности национальной сборной провести матч с Россией.

На прошлой неделе в Афганской федерации футбола сказали, что товарищеская встреча в ближайшее время невозможна.

Афганистан занимает 151-е место в рейтинге ФИФА.

«Если будет возможность провести товарищеский матч против сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией.

Если все-таки будет организована игра с участием команды из России, мы будем надеяться на положительный результат для нашей сборной, потому что наши футболисты тоже сильные и могут хорошо сыграть.

Например, у нас были матчи по футзалу с участием разных стран, где команда из Афганистана показала хорошие результаты», – сказал Васик.