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    Сборная Афганистана не будет играть с Россией

    Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф сообщил об отсутствии планов проводить товарищеский матч со сборной России.

    «Какое бы не было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен.

    У нас нет главного тренера в сборной – в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг. Поэтому для начала нам нужно найти нового специалиста, тогда организация этой игры станет более возможной.

    Но на данный момент матч наших команд невозможен еще и потому, что помимо отсутствия тренера, положение футбола в нашей стране плачевное.

    Из-за нынешней ситуации ФИФА никак нас не финансирует. Не выделяются средства ни на менеджмент, ни на администрацию, ни самим футболистам – везде отсутствуют деньги. Именно поэтому матч с Россией сейчас никак невозможен», – сказал Машуф.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: Sport24

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    17.10.2024 23:35
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    Комментарии (2)
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    Persona_non_Grata
    1729198140
    "Из-за нынешней ситуации ФИФА никак нас не финансирует. Не выделяются средства ни на менеджмент, ни на администрацию, ни самим футболистам – везде отсутствуют деньги." - короче, надо улучшить финансовое предложение от РФС - "маловато будет" (с)... )))
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    DOCTOR PENALTY
    1729198253
    Талибы в футбол не играют. У них другие игры. *
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