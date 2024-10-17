Сборная Афганистана не будет играть с Россией

Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф сообщил об отсутствии планов проводить товарищеский матч со сборной России.

«Какое бы не было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен.

У нас нет главного тренера в сборной – в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг. Поэтому для начала нам нужно найти нового специалиста, тогда организация этой игры станет более возможной.

Но на данный момент матч наших команд невозможен еще и потому, что помимо отсутствия тренера, положение футбола в нашей стране плачевное.

Из-за нынешней ситуации ФИФА никак нас не финансирует. Не выделяются средства ни на менеджмент, ни на администрацию, ни самим футболистам – везде отсутствуют деньги. Именно поэтому матч с Россией сейчас никак невозможен», – сказал Машуф.