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    Юристы прояснили ситуацию с Дугласом Сантосом

    Юридическое агентство SILA International Lawyers высказалось о возможности капитана «Зенита» Дугласа Сантоса выступать за сборную России в случае получения паспорта РФ и принесло извинения за допущенную ошибкую

    Ранее юрист Михаил Прокопец, который является партнером агентства, сообщил, что футболист не сможет играть за национальную команду России.

    «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.

    Дело в том, что, согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.

    Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

    Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России. Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии», – сказано в соцсетях агентства.

    • Сообщалось, что 30-летний бразилец может получить российский паспорт в этом году.
    • Дуглас Сантос играет в петербургском клубе с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1729506713
    ...одним словом - юристы-похеристы...
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    fakeid
    1729510628
    до этого говорили, что официальные матчи под эгидой фифа. олимпиада - официальный турнир, да только рулит им ол.комитет, а не фифа, следовательно, это никак не должно сказаться на смене спорт.гражданства. или фифа наложила лапу и на этот турнир с 2020? откуда взялась такая дата? как будто неспроста.
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