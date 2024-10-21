Юристы прояснили ситуацию с Дугласом Сантосом

Юридическое агентство SILA International Lawyers высказалось о возможности капитана «Зенита» Дугласа Сантоса выступать за сборную России в случае получения паспорта РФ и принесло извинения за допущенную ошибкую

Ранее юрист Михаил Прокопец, который является партнером агентства, сообщил, что футболист не сможет играть за национальную команду России.

«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.

Дело в том, что, согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.

Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России. Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии», – сказано в соцсетях агентства.