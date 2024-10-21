Аршавин прокомментировал увлечение Соболева компьютерными играми

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об увлечении нападающего «Спартака» Александр Соболева игрой в Dota 2 и CS 2.

«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить. Но что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», – сказал Аршавин.