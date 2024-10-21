Аршавин прокомментировал увлечение Соболева компьютерными играми

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об увлечении нападающего «Спартака» Александр Соболева игрой в Dota 2 и CS 2.
«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить. Но что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», – сказал Аршавин.
- Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «Зенит» запретил Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил футболиста внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.
- О том, что форвард стал меньше играть в компьютерные игры после переезда в Санкт-Петербург, также говорил полузащитник «Монако» Александр Головин.
- По состоянию на 13 октября Соболев сыграл только 25 матчей в Dota 2 после перехода в «Зенит».
- В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2. Кроме того, спортсмен потратил на инвентарь в игре 512,6 тысячи рублей.
- Тогда же Соболев играл в CS 2, где потратил 77,5 тысячи рублей.