«Спартак» заинтересован в Куябано из «Ботафого»

«Спартак» проявляет интерес к 21-летнему левому защитнику «Ботафого» Куябано. По данным Mundo Deportivo, шансы на скорый уход футболиста из нынешнего клуба высоки. Помимо «Спартака» им интересуются «Порту», «Ницца», арабские и испанские клубы.

Куябано выступает за «Ботафого» выступает с апреля 2024 года. В этом году он провел за команду из Рио-де-Жанейро 24 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость уроженца Куябы в 3,5 миллиона евро.