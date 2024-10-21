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    «Спартак» заинтересован в Куябано из «Ботафого»

    «Спартак» проявляет интерес к 21-летнему левому защитнику «Ботафого» Куябано. По данным Mundo Deportivo, шансы на скорый уход футболиста из нынешнего клуба высоки. Помимо «Спартака» им интересуются «Порту», «Ницца», арабские и испанские клубы.

    • Куябано выступает за «Ботафого» выступает с апреля 2024 года. В этом году он провел за команду из Рио-де-Жанейро 24 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает стоимость уроженца Куябы в 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (5)
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    VVM1964
    1729494048
    А может не надо ... ? ) А то ведь только казна РПЛ будет пополняться за громкие интерпретации его фамилии )))
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    kiselrwkaoks
    1729495214
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    ilich55
    1729496195
    Раскрутка не понятного ******* началась. Ближе к зиме не только будут интересоваться «Порту», «Ницца», но и клубы Бундес-Лиги, Серии А
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    Oleg-Gazza
    1729497341
    Говорила мама учись, футбольным агентом станешь!
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