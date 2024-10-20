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    • Семин отреагировал на крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Семин отреагировал на крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром». Команда Деяна Станковича проиграла дома со счетом 0:3.

    «Спартак» хорош тем, что все-таки у них есть эмоции. Они идут до конца, не сдаются. Но на сегодняшний момент большой отрыв. Дай бог, чтобы их энтузиазм не пропал в борьбе за первые места.

    Что касается Станковича, у него много своих проблем: в «Спартаке» очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто. Если он с ними управится, значит, все встанет на свои места.

    «Спартак» небезнадежен. Думаю, они еще могут преподнести сюрпризы. Исправят определенные погрешности. Во что играет «Спартак»? Эпизодически агрессивно, явно. Но всегда чего-то не хватает для победы. Болельщики хорошо поддерживают. Был полный стадион. Матч очень качественный был, мне понравился. Еще думаю, будет достаточно сюрпризов», – сказал Семин.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
    • У клуба 19 очков после 12 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии (14)
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    Интерес
    1729434885
    Ты же уже ответил на свой риторический вопрос,что не хватает для победы? Средний уровень игроков...И сюрпризы будут,разные.Но вчера обошлось без оных."Спартак" пал смертью храбрых,своей гибелью оставив "Зенит" без ещё одной минуты торжества.
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    fakeid
    1729434980
    понабрали зулусов абенов, которые даже по мячу попасть не могут)
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    Спартачище
    1729435349
    Спартак проиграл, а вся лента новостей все равно про великий народный клуб. Болотный нац проект никому даже в питере не интересен. Как должно быть обидно болотным глорам, ну и хрен с ними)))
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    NewLife
    1729435625
    Спасибо Шпалыч за взвешенные оценки)
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    Cleaner
    1729435678
    Из сюрпризов Спартаку осталось только Ахмату в чемпионате России проиграть. Вот веселуха то у спартаковских болельщиков будет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Литейный 4 (returned)
    1729435980
    Никто не верит, что Спартак поднимется выше 6 места. Все специалисты единого мнения. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1729436419
    Шпалыч в воду глядит и в корень зрит.
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    ...уефан
    1729438492
    ...не стал Палыч соль на раны сыпать. Ну, и спасибо!)...
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    ОК, Зенит!
    1729444021
    Спартак безнадёжен. Совсем.
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    andrei-sarap-yandex
    1729444053
    назло ЗЕНИТУ ..отдали игру КРАСНОДАРУ.....ЗОБНИН со своим ОПГ организовал .....ЗОБНИН организовал смуту в СПАРТАК.....ПОЗОР КРАСНОДАРУ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.......КЛАСС командам ниже первого места......
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