Семин отреагировал на крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром». Команда Деяна Станковича проиграла дома со счетом 0:3.

«Спартак» хорош тем, что все-таки у них есть эмоции. Они идут до конца, не сдаются. Но на сегодняшний момент большой отрыв. Дай бог, чтобы их энтузиазм не пропал в борьбе за первые места.

Что касается Станковича, у него много своих проблем: в «Спартаке» очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто. Если он с ними управится, значит, все встанет на свои места.

«Спартак» небезнадежен. Думаю, они еще могут преподнести сюрпризы. Исправят определенные погрешности. Во что играет «Спартак»? Эпизодически агрессивно, явно. Но всегда чего-то не хватает для победы. Болельщики хорошо поддерживают. Был полный стадион. Матч очень качественный был, мне понравился. Еще думаю, будет достаточно сюрпризов», – сказал Семин.