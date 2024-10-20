Черчесов прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

– Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры – это нормально. А вы как считаете – это ОК или нарушение режима?

– В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива. Я вообще никогда не пил – только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку – думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал. Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало.

Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи – молодежь ведь берет пример со спортсменов.