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    • Черчесов прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Черчесов прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал пристрастие зенитовца Максима Глушенкова к алкоголю.

    • Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что выпивает пару бутылок пива после игр.

    – Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры – это нормально. А вы как считаете – это ОК или нарушение режима?

    – В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива. Я вообще никогда не пил – только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку – думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал. Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало.

    Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи – молодежь ведь берет пример со спортсменов.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии (16)
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    Oleg-Gazza
    1729418768
    Пристрастие 2 бокала пива!!!!! Вы серьёзно????)))))))))))))))))
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    fakeid
    1729420313
    уроды, кто такие заголовки пишет
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    Desma
    1729423198
    Ну, закусила удила жёлтая пресса обсуждать слова Глушенкова. У каждого 2-го футболиста есть "пристрастие" выпить после игры бокал вина, 1,2 кружки пива. Гарринча, Бест, Марадона, Сократес, Грифс...... заряжали будьте нате, но продолжали удивлять болельщиков своей игрой. Рома Широков тоже большой любитель выпить...........
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    Awaydays
    1729424701
    Да ладно алкоголь, если взять бойцов допустим, которые на коксе сидят, и ничего, выходят, и берут пояса, а кто-то и как Джонс легендой становится. Проще наверное ничего в СМИ такого не говорить, ведь осуждать будут при любом раскладе, хоть будь ты Аршавиным, одна фраза, и на этом всё
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    Cleaner
    1729426729
    В Спартаке когда то бромантан игрокам приносили, лишь бы чемпионами стать. Да, Егор Титов? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Нытик зенита
    1729430357
    Глушенков это дно которое варили лохам а они ему жопу целуют ха-ха-ха
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    Литейный 4 (returned)
    1729431107
    После работы не грех бутылочку хмельного да под тараньку!!! Гыгыгы
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