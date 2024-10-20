Юран возмутился работой Станковича в «Спартаке»

Бывшему форварду «Спартака» Сергею Юрану не нравится, что команду тренирует Деян Станкович.

Накануне «Спартак» проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

– К Станковичу все больше и больше вопросов?

– Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то – нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул -«Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», ну не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!