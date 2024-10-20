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    Юран возмутился работой Станковича в «Спартаке»

    Бывшему форварду «Спартака» Сергею Юрану не нравится, что команду тренирует Деян Станкович.

    • Накануне «Спартак» проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

    – К Станковичу все больше и больше вопросов?

    – Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то – нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

    Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул -«Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», ну не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!

    • Станкович в «Спартаке» с лета.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (12)
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    Enter2006
    1729407963
    Юран метит в тренеры Спартака? А почему бы и нет? )) Тихонов Андрюха - ставьте!
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    BoevStas1
    1729409041
    А ты что выиграл Юран???
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    slavа0508
    1729409236
    То что Станкович не тянет . понятно и без Юрана ...Но что бы удачно сменить тренера сначала надо поменять руководство . назначить которое сможет сделать правильный выбор и найти хорошего тренера и помочь в подборе состава ....
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    DOCTOR PENALTY
    1729410122
    Поддерживаю.
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    timon2401
    1729410427
    херню сморозил для поддержки собственных штанов..при чем тут Абаскаль, Станкович и другие иностранные тренеры...они меняются, игроки нет...если местный тренер будет от этого что, Литвинов, Умяров, Денисов играть лучше будут??? Бонгонда с 5 метров в ворота попадать будет??? менеджмент начнет хороших игроков покупать а не Абен с Жозе?? проблема в целой структуре Спартака, а не в отдельно взятом тренере
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    James--google
    1729410493
    Все, кому не хватает талантов стать тренером, но очень хочется, а никто не приглашает- лезут критиковать Станковича: то Мостовой тявкнет,то вот и Юран тут же и по той же причине!
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    Айболид
    1729410498
    Поплыли квадроберы . Дифирамбы закончились . А в следующее воскресение у НыНы выиграют и опять хвосты позадирают .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729410999
    Всем, кроме хряков ясно было сразу, что подписали очередного физрука, хоть и был не плохим футболистом. Гыгыгы
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    NewLife
    1729412235
    Для меня удивительно, что, судя по комментам, болельщики Спартака разбираются в тренерской работе лучше, чем сам тренер, не оправдавший надежд. Лукойл, ты лучше начинай тратить свои деньги, как синит чужие, либо назначай Юрана тренером и готовься к пердиву(((((
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