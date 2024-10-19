В «Зените» отреагировали на новость о скорой выдаче Сантосу российского паспорта

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возможного получения Дугласом Сантосом гражданства РФ.

«Я еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители.

Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой.

Сегодня я комментировать это не буду», – сказал Медведев.