В «Зените» отреагировали на новость о скорой выдаче Сантосу российского паспорта

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу возможного получения Дугласом Сантосом гражданства РФ.
«Я еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители.
Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой.
Сегодня я комментировать это не буду», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что Сантос может получить российский паспорт до конца 2024 года.
- Он в «Зените» с лета 2019-го.
- Бразилец провел 198 матчей, забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Левый защитник сможет выступать за сборную России.