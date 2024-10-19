Юран назвал Станковича «посредственным» тренером

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран недоволен, что команду тренирует Деян Станкович.

В 16:30 мск начнется матч 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

– Какие ожидания от тренерской дуэли Станкович – Мусаев?

– Турнирную таблицу посмотрите, там все показано. Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть.

– Как относитесь к Станковичу?

– А кого он тренировал? «Сампдорию»? Сколько тренировал? За тренера всегда говорит результат. А у нас почему-то он тренирует топ-клуб.