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    Юран назвал Станковича «посредственным» тренером

    Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран недоволен, что команду тренирует Деян Станкович.

    • В 16:30 мск начнется матч 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

    – Какие ожидания от тренерской дуэли Станкович – Мусаев?

    – Турнирную таблицу посмотрите, там все показано. Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть.

    – Как относитесь к Станковичу?

    – А кого он тренировал? «Сампдорию»? Сколько тренировал? За тренера всегда говорит результат. А у нас почему-то он тренирует топ-клуб.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (15)
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    TIMOTHY
    1729331482
    Нормальный тренер не пойдет в Спартак
    Ответить
    Спартач80
    1729331690
    Во, ублюдина уже ниже вся вылезла. Сейчас клонами себе плюсиков наставит и кайф ей =)))
    Ответить
    The only one
    1729334154
    Конец сезона покажет прав Юран или нет. А сейчас то зачем шашкой махать?
    Ответить
    NewLife
    1729334586
    Теперь мы проинформированы, что если бы не было в РПЛ иностранных тренеров, то Юран был бы топ тренер, по крайней мере до того момента, когда тренером станет Мостовой)))
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    АлексМак
    1729334619
    конечно же Юран прав. Что-то и от Черчесова есть у него,- понты так и прут наружу, как раз в тили Сраптака.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1729335271
    Любой тренер, побывав в свинарне становится физруком. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1729337479
    ...злой сейчас Серёга, порвал бы всех)...
    Ответить
    fakeid
    1729337648
    его мостовой со своим абаскалем укусил, судя по последней строчке?
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    Мордаванин
    1729337942
    станкович никогда не тренировал17 команд он не настоящий спратаковец ещё и не серёга
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    andr45
    1729338399
    ЮРАН С 2004 года успел потренировать 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) клубов, в том числе, в Латвии, Эстонии, Армении, Азербайджане, Казахстане. Средняя продолжительность пребывания в одной команде около года)
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