Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Черчесов оценил решение Соболева покинуть «Спартак»

    Бывший тренер и игрок «Спартака» Станислав Черчесов оценил летний уход из команды Александра Соболева.

    «Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю – не спрашивал. Но факт остается фактом.

    Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить», – сказал Черчесов.

    • Соболев куплен «Зенитом» у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.

    Новости по теме
    Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»
    Погребняк прокомментировал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву 6
    Экс-спартаковец Маркитесов предположил, как Соболева встретят на «Лукойл Арене» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартачище
    1729329348
    Соболька теперь болотно голубые фонады облизывают, он их кумир И это после того как он их игрунов в купке шатал по чёрным мордам, а его сынуля называл их грязными бмжами Болотный фонад никогда себя не уважает и делает все по указке мюллера
    Ответить
    Спартач80
    1729331161
    Слов нет, как стыдно за Зенит...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1729332346
    Соболев гондоу. Лучшее нападение теперь Саламыч...)
    Ответить
    vvv123
    1729333161
    Надоела свинская вонь в свинарнике. Задыхаться стал, вот почему!
    Ответить
    The only one
    1729334238
    Черчесов- вроде бы не жираф...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1729334942
    Даже дельфину стыдно стало играть в свинарнике, который в каждом туре тащат судьи ставя либо пенальти, либо удаляя соперника, либо то и другое. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 