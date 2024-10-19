Черчесов оценил решение Соболева покинуть «Спартак»

Бывший тренер и игрок «Спартака» Станислав Черчесов оценил летний уход из команды Александра Соболева.
«Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю – не спрашивал. Но факт остается фактом.
Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить», – сказал Черчесов.
- Соболев куплен «Зенитом» у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
- Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.