Хвича – в топ-3 самых дорогих футболистов Серии А

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Италии.
Самым дорогим футболистом Серии А стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его оценивают в 110 миллионов евро.
Далее идет 80-миллионный экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, принадлежащий сейчас «Наполи».
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 110 млн евро;
- Хвича Кварацхелия («Наполи») – 80 млн евро;
- Никола Барелла («Интер») – 80 млн евро;
- Рафаэль Леау («Милан») – 75 млн евро;
- Алессандро Бастони («Интер») – 70 млн евро;
- Маркус Тюрам («Интер») – 65 млн евро;
- Душан Влахович («Ювентус») – 65 млн евро;
- Тео Эрнандес («Милан») – 60 млн евро;
- Бремер («Ювентус») – 60 млн евро;
- Дуглас Луис («Ювентус») – 55 млн евро.