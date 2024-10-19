Хвича – в топ-3 самых дорогих футболистов Серии А

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Италии.

Самым дорогим футболистом Серии А стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его оценивают в 110 миллионов евро.

Далее идет 80-миллионный экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, принадлежащий сейчас «Наполи».