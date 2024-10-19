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    Хвича – в топ-3 самых дорогих футболистов Серии А

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Италии.

    Самым дорогим футболистом Серии А стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его оценивают в 110 миллионов евро.

    Далее идет 80-миллионный экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, принадлежащий сейчас «Наполи».

    1. Лаутаро Мартинес («Интер») – 110 млн евро;
    2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 80 млн евро;
    3. Никола Барелла («Интер») – 80 млн евро;
    4. Рафаэль Леау («Милан») – 75 млн евро;
    5. Алессандро Бастони («Интер») – 70 млн евро;
    6. Маркус Тюрам («Интер») – 65 млн евро;
    7. Душан Влахович («Ювентус») – 65 млн евро;
    8. Тео Эрнандес («Милан») – 60 млн евро;
    9. Бремер («Ювентус») – 60 млн евро;
    10. Дуглас Луис («Ювентус») – 55 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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