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    Модель Нехорошева прокомментировала реакцию Дзюбы

    Александра Нехорошева поделилась эмоциями в связи с участием в церемонии открытия матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

    • Модель нанесла первый символический удар по мячу.
    • 27-летняя тольяттинка выиграла три приза в конкурсе «Миссис Россия Вселенная – 2024».
    • Форвард «Акрона» Артем Дзюба засмотрелся на Нехорошеву.

    – Постоянно слежу и очень люблю «Акрон». Я фанат клуба с самого основания – уже 6 лет. Горжусь ребятами, что они вышли на такой уровень.

    Для меня имело огромное значение то, что меня сегодня пригласили сделать первое касание мяча. Тронута этим и очень благодарна.

    – Насколько было приятно, что ваш наряд и выход произвели такое большое впечатление на болельщиков и Артема Дзюбу, в частности?

    – Мне было приятно, что всем понравился мой наряд, потому что я очень старалась. Тронута тем, что это не осталось незамеченным.

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    Источник: Sport24

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    The only one
    1729289482
    угробила Дзюбу...
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