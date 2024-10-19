Модель Нехорошева прокомментировала реакцию Дзюбы

Александра Нехорошева поделилась эмоциями в связи с участием в церемонии открытия матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».
- Модель нанесла первый символический удар по мячу.
- 27-летняя тольяттинка выиграла три приза в конкурсе «Миссис Россия Вселенная – 2024».
- Форвард «Акрона» Артем Дзюба засмотрелся на Нехорошеву.
– Постоянно слежу и очень люблю «Акрон». Я фанат клуба с самого основания – уже 6 лет. Горжусь ребятами, что они вышли на такой уровень.
Для меня имело огромное значение то, что меня сегодня пригласили сделать первое касание мяча. Тронута этим и очень благодарна.
– Насколько было приятно, что ваш наряд и выход произвели такое большое впечатление на болельщиков и Артема Дзюбу, в частности?
– Мне было приятно, что всем понравился мой наряд, потому что я очень старалась. Тронута тем, что это не осталось незамеченным.