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    • Овчинников ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Овчинников ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Сергей Овчинников прокомментировал резонансное высказывание вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

    – Слова Латышонка о жизни на 30 тысяч рублей могут быть правдой?

    – Если он живет на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть. Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол.

    В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц это мало, но прожить, наверное, можно.

    • Овчинников дважды становился чемпионом России в составе «Локо».
    • Он закончил профессиональную карьеру в 2006 году.
    • Сейчас бывший вратарь занимает пост заместителя начальника отдела подготовки тренеров РФС.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729260582
    Сколько раз уже говорить,что это-карманные расходы.Гособеспечение-полный пансион,жильё,трансфер,гигиена и бесплатная медицина.При занятости и этого много.В Мариинку и Эрмитаж он еженедельно не ходит(хоть бы по разу сводили миллеровцы каждого нового игрока за карьеру.Да и то,поведут за счёт команды,если случится),а на что ему ещё тратиться?
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    Spartak_forv@
    1729261135
    Конечно стереотип,все уже давно Феррари берут!
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    DOCTOR PENALTY
    1729261629
    30 т.р. - это рецепт излечения лудоманов.
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    TIMOTHY
    1729261741
    Можно прожить но не нужно
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729262879
    Не зарабатываю столько самозанятым, ещё и депутаты хотят ввести налог на соцобеспечение добровольный, платить его не намерен
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    Борис34684
    1729264577
    Миллионы живут же как то, а им дико кажеться.
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