Овчинников ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Сергей Овчинников прокомментировал резонансное высказывание вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.
– Слова Латышонка о жизни на 30 тысяч рублей могут быть правдой?
– Если он живет на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть. Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол.
В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц это мало, но прожить, наверное, можно.
- Овчинников дважды становился чемпионом России в составе «Локо».
- Он закончил профессиональную карьеру в 2006 году.
- Сейчас бывший вратарь занимает пост заместителя начальника отдела подготовки тренеров РФС.