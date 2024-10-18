Овчинников ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Сергей Овчинников прокомментировал резонансное высказывание вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

– Слова Латышонка о жизни на 30 тысяч рублей могут быть правдой?

– Если он живет на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть. Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол.

В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц это мало, но прожить, наверное, можно.