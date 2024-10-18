В 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» «Аль-Иттихад» принимает «Аль-Кадисию». «Аль-Иттихад» идет на втором месте с 15 очками, тогда как «Аль-Кадисия» занимает 6-е место с 10 очками. История личных встреч свидетельствует о преимуществе «Аль-Иттихада», который доминирует в матчах с «Аль-Кадисией», выиграв последние три очные встречи.

Анализ команды «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» под руководством Лорана Блана демонстрирует впечатляющую форму. Команда занимает второе место в чемпионате, набрав 15 очков за 6 туров. В последних пяти матчах «Аль-Иттихад» забил 17 голов, что показывает высокую результативность – 3.40 гола за игру. Однако команда также имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч и пропуская в 5 из 7 последних матчей. Лидером атаки является Карим Бензема, который забил 7 голов в 7 матчах, что подтверждает его высокую форму.

Последние 5 матчей «Аль-Иттихада»:

«Аль-Охдуд» 1:2 «Аль-Иттихад Джидда» «Аль-Иттихад Джидда» 4:1 «Аль-Халидж» «Аль-Иттихад Джидда» 3:0 «Аль-Айн Сауди» (Кубок короля) «Аль-Хилаль» 3:1 «Аль-Иттихад Джидда» «Аль-Иттихад Джидда» 7:1 «Аль-Вахда Мекка»

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 3.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Побеждает в 3 последних матчах.

Анализ команды «Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» под руководством Мигеля «Мичела» Гонсалеса идет на 6-й позиции, набрав 10 очков за 6 туров. Команда демонстрирует хорошую игру на выезде, не проигрывая в 7 из 9 последних выездных матчей. Однако атакующая линия команды менее продуктивна, чем у соперника, забивая в среднем 1.20 гола за матч. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 4. Лидером атаки является Хулиан Киньонес, который забил 4 гола в 5 матчах.

Последние 5 матчей «Аль-Кадисии»:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в 3 последних матчах.

Личные встречи:

28.02.2021: «Аль-Кадисия» 1:4 «Аль-Иттихад Джидда»

27.11.2020: «Аль-Иттихад Джидда» 1:0 «Аль-Кадисия»

10.01.2019: «Аль-Кадисия» 0:1 «Аль-Иттихад Джидда»

15.09.2018: «Аль-Иттихад Джидда» 0:3 «Аль-Кадисия»

18.02.2016: «Аль-Иттихад Джидда» 1:1 «Аль-Кадисия»

Прогноз и ставки

«Аль-Иттихад» выглядит явным фаворитом матча, учитывая их высокую результативность и успешные выступления в последних очных встречах. В то время как «Аль-Кадисия» показывает стабильность в выездных матчах, атакующий потенциал и форма Карима Бензема дают преимущество хозяевам.

Наиболее безопасная ставка: Победа «Аль-Иттихада» (1.50). Учитывая форму команды и их стабильные выступления, это наиболее вероятный исход. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). Оборона «Аль-Иттихада» не всегда стабильна, и «Аль-Кадисия» может воспользоваться шансом. Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «Аль-Иттихада» (9.00). Учитывая атакующую мощь хозяев и слабую оборону гостей, такой результат возможен.

Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» с точным счетом 3:1 за коэффициент 9.00.