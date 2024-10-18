Анчелотти прокомментировал состояние Мбаппе, подозреваемого в изнасиловании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы о состоянии Килиана Мбаппе.

Француза обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма.

Он ездил в шведскую столицу вместо матчей сборной в Лиге наций.

Нападающему грозит до 10 лет тюремного заключения.

«Я здесь не для того, чтобы комментировать домыслы. Не обращаю внимание на то, что говорят. Я сосредоточен на работе, которую он делает.

Килиан воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние. Он чувствует себя очень хорошо, счастлив и горит желанием вернуться в игру и стать важным футболистом для команды.

Эти 15 дней очень помогли ему, потому что у него было время преодолеть травмы. Сейчас это другой футболист, чем был до перерыва», – сказал Анчелотти.