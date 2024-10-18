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    • Широков – об интервью футболистов про ежемесячные траты: «Ерунду какую‑то городят, можно смело умножать на четыре»

    Широков – об интервью футболистов про ежемесячные траты: «Ерунду какую‑то городят, можно смело умножать на четыре»

    Роман Широков оценил резонансные высказывания российских игроков про деньги.

    – Латышонок заявил, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Санкт‑Петербурге. Вы тоже жили в Питере. Согласитесь?

    – Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря. Они ерунду какую‑то городят.

    Один вот, якобы, по его версии, народный футболист [Денис Глушаков] сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает. Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть?

    Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

    Футболисты точно не будут покупать всe самое дешевое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома.

    И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40–50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1729251483
    ...на широкую ногу живёт Рома Широков и широка его душа и рот широкий...
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    Spartak_forv@
    1729251825
    У нас и депутаты скромно живут...врут все и кругом
    Ответить
    baggio80
    1729251922
    Врете вы все роман у нас футболисты бедные за еду играют и на дошиках живут
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    The only one
    1729252536
    да хоть на сорок. для простого человека и то и то заоблачно
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    TIMOTHY
    1729255669
    Хряки точно на народные деньги жируют! Взять того же уголовника промеса,Лукойл платил мильены а ему мало,торговал наркотой в больших объемах
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    Plyash
    1729255711
    Широков широко жирует,это точно.
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    Интерес
    1729257060
    Весь гнойник,в котором сам обитает,вскрыл...Пусть теперь пишут борзописцы сколько угодно,пассажи типа :Не надо заглядывать в чужой карман...спортивный век кОроток...все учились,а он тренировался(!!!).и прочую лабуду. Древний Рим времён упадка...
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