Широков – об интервью футболистов про ежемесячные траты: «Ерунду какую‑то городят, можно смело умножать на четыре»

Роман Широков оценил резонансные высказывания российских игроков про деньги.

– Латышонок заявил, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Санкт‑Петербурге. Вы тоже жили в Питере. Согласитесь?

– Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря. Они ерунду какую‑то городят.

Один вот, якобы, по его версии, народный футболист [Денис Глушаков] сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает. Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть?

Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

Футболисты точно не будут покупать всe самое дешевое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома.

И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40–50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей.