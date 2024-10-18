Глушаков считает себя народным футболистом

Полузащитник медийного СКА Денис Глушаков определил свое место в российском футболе.
– Вы спартаковец и перешли в «армейский» клуб.
– Знаете, мне кажется, что я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке», так что такими категориями я бы не размышлял.
Я сейчас много времени провожу с семьей. Появилась возможность, и я получаю от этого огромное удовольствие.
– Будет ли фильм «Народный футболист – 2» про вас?
– Я много лет играю, много где играл, но все же не нужно меня сравнивать с Черенковым. Он легенда, которая вне конкуренции.
- Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
- С командой он брал РПЛ.
- Денис сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.