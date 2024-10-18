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    Глушаков считает себя народным футболистом

    Полузащитник медийного СКА Денис Глушаков определил свое место в российском футболе.

    – Вы спартаковец и перешли в «армейский» клуб.

    – Знаете, мне кажется, что я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке», так что такими категориями я бы не размышлял.

    Я сейчас много времени провожу с семьей. Появилась возможность, и я получаю от этого огромное удовольствие.

    – Будет ли фильм «Народный футболист – 2» про вас?

    – Я много лет играю, много где играл, но все же не нужно меня сравнивать с Черенковым. Он легенда, которая вне конкуренции.

    • Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он брал РПЛ.
    • Денис сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1729228772
    Когда то таких называли "бегунок"
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    andr45
    1729232446
    Опять "миллеровки" перебрал
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