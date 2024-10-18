Глушаков назвал тренера РПЛ, которого считает примером

Полузащитник Денис Глушаков высказался о перспективе стать тренером.
«Я слишком добрый, чтобы быть тренером? Я всегда добрый, но надо знать, когда менять отношение. Надо понимать, кого по головке погладить, кому подзатыльник дать. Все люди разные, у всех разные менталитеты.
Кто для меня пример в качестве главного тренера? Далеко не надо ходить – Сергей Семак. Он прошел обучение, был помощником главного тренера, а потом и сам возглавил команду. Надо, наверное, стремиться туда», – сказал Глушаков.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем команда взяла 6 сезонов РПЛ подряд.
- Глушаков сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.