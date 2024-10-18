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    Глушаков назвал тренера РПЛ, которого считает примером

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о перспективе стать тренером.

    «Я слишком добрый, чтобы быть тренером? Я всегда добрый, но надо знать, когда менять отношение. Надо понимать, кого по головке погладить, кому подзатыльник дать. Все люди разные, у всех разные менталитеты.

    Кто для меня пример в качестве главного тренера? Далеко не надо ходить – Сергей Семак. Он прошел обучение, был помощником главного тренера, а потом и сам возглавил команду. Надо, наверное, стремиться туда», – сказал Глушаков.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • При нем команда взяла 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Глушаков сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1729239597
    Скоро будут визги по поводу сказанного "глушилой".
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    Интерес
    1729241323
    Он назвал наиболее разумный путь к тренерской вершине,по его мнению,а не человеческие и творческие(деловые) качества тренера.Санька Мостовой (отставной царёк) с ним солидарен и просто обязан сказать пару добрых слов в адрес Глушака.Хотя не знаю о его отношении к тренерским качествам и успехам Серёги...Царёк-он такой непредсказуемый! Остальное оспоримо.
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    Semenycch
    1729241737
    Сергей Богданович был лидером и на поле и в раздевалке и в составе ЦСКА и Рубина и Зенита и сборной. Умел находить общий язык и с большими тренерами и с партнерами. Фраза Спаллетти - Семака даже моя бабушка знает, останется в веках. А ты можешь похвастаться талантами к общению и при этом очень сильным, сдержанным характером, да и интеллект тебе на тренерской работе не помешает!
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    АлексМак
    1729243552
    молодец
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