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    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Крэйвен Коттэдж» пройдет матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Астон Виллой». Обе команды стремятся закрепиться в верхней половине таблицы и продолжить успешные выступления в турнире.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 8-е место с 11 очками после 7 туров. В последнем матче команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (2:3). Лидер команды по голам – Рауль Хименес, который забил 4 мяча в 9 играх. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и демонстрирует неплохую результативность, забив 8 голов в 5 последних играх. Однако оборона продолжает допускать ошибки, что приводит к пропущенным голам в большинстве матчей.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» уверенно занимает 5-е место с 14 очками. В последнем матче команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Лидер команды по результативности – Джон Дуран, забивший 6 голов в 10 матчах. «Вилла» демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает в 5 последних играх, забивая 8 голов и пропуская всего 4. Команда показывает сильную защиту и, вероятно, постарается использовать свои шансы на контратаках.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Астон Вилла» показывает успешные результаты против «Фулхэма», одержав победы в 3 последних матчах. Это может добавить уверенности гостям в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Фулхэм» 1:2 «Астон Вилла»
    • «Астон Вилла» 3:1 «Фулхэм»
    • «Астон Вилла» 1:0 «Фулхэм»

    Статистика

    «Фулхэм»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Астон Вилла»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 голов
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»

    Исходя из текущей формы и статистики команд, матч обещает быть напряженным. «Фулхэм» будет стремиться использовать свое преимущество на домашнем поле, но «Астон Вилла» показывает более стабильную защиту и уверенную игру в атаке. В данном поединке гости выглядят фаворитами и могут взять три очка, однако матч может завершиться минимальной победой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астон Вилла» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Астон Вилла» за коэффициент 2.40.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму команд и их результаты в последних матчах, наиболее вероятным исходом представляется минимальная победа «Астон Виллы».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Астон Виллы» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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