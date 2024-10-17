Лукаку объяснил свое решение приостановить карьеру в сборной Бельгии

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал о своем временном уходе из сборной Бельгии.

31-летний футболист попросил не вызывать его в национальную команду до 2025 года.

Он хочет сосредоточиться на выступлениях за «Наполи», чтобы побыстрее адаптироваться в новом клубе.

Нападающий забил 85 голов и сделал 18 ассистов в 119 матчах за бельгийскую сборную.

«Я решил, что с меня довольно. Вспомните мои годы в «Челси», «Интере» и «Роме». Я был сам не свой. Я сказал тренеру: «На этот раз я выбираю себя».

Речь идет не только о физических причинах, но и о психологических. Я всегда играл за сборную с энтузиазмом, но теперь он на время угас.

Надеюсь, что после паузы я найду в себе страсть играть за сборную, что огонь во мне снова разгорится, но после Евро это будет непросто.

Нет, я действительно хочу вернуться в сборную с хорошим настроением. И я определенно хочу взять на себя роль лидера, но не стоит ожидать, что я буду счастлив, если мы не выиграем.

У нас больше нет футболистов, которые играли бы в крупнейших клубах. Это уже не то поколение, которое было раньше», – заявил Лукаку.