Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Лукаку объяснил свое решение приостановить карьеру в сборной Бельгии

    Лукаку объяснил свое решение приостановить карьеру в сборной Бельгии

    Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал о своем временном уходе из сборной Бельгии.

    • 31-летний футболист попросил не вызывать его в национальную команду до 2025 года.
    • Он хочет сосредоточиться на выступлениях за «Наполи», чтобы побыстрее адаптироваться в новом клубе.
    • Нападающий забил 85 голов и сделал 18 ассистов в 119 матчах за бельгийскую сборную.

    «Я решил, что с меня довольно. Вспомните мои годы в «Челси», «Интере» и «Роме». Я был сам не свой. Я сказал тренеру: «На этот раз я выбираю себя».

    Речь идет не только о физических причинах, но и о психологических. Я всегда играл за сборную с энтузиазмом, но теперь он на время угас.

    Надеюсь, что после паузы я найду в себе страсть играть за сборную, что огонь во мне снова разгорится, но после Евро это будет непросто.

    Нет, я действительно хочу вернуться в сборную с хорошим настроением. И я определенно хочу взять на себя роль лидера, но не стоит ожидать, что я буду счастлив, если мы не выиграем.

    У нас больше нет футболистов, которые играли бы в крупнейших клубах. Это уже не то поколение, которое было раньше», – заявил Лукаку.

    Новости по теме
    Серия А. «Наполи» победил «Комо» Фабрегаса (3:1), у Лукаку 1+2
    Серия А. «Наполи» разгромил «Кальяри» (4:0), у Лукаку 1+2, у Хвичи 1+1 1
    Серия А. Гол Лукаку в дебютном матче помог «Наполи» добиться волевой победы над «Пармой» (2:1)
    Источник: Voetbal International

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2024 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 