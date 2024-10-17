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    • Орлов ответил, пожмет ли Дзюба руку Семаку на матче «Акрон» – «Зенит»

    Орлов ответил, пожмет ли Дзюба руку Семаку на матче «Акрон» – «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил решение форварда Артема Дзюбы перейти в «Акрон».

    «Дзюба – молодец. Пошел в «Акрон», забивает, отдает, по-прежнему хочет играть. Спортсмен, с характером. Соболеву же надо еще доказать свою состоятельность в «Зените». Перспективы уже просматриваются. Семак взял на себя все риски, хотел видеть у себя этого нападающего. Все же были против трансфера, а он настоял. Если у Соболева получится, все только порадуются.

    Рано проводить параллели между Соболевым и Дзюбой. Мне кажется, Артем все-таки мастеровитее Александра. Дзюба прошел спартаковскую школу, получил соответствующее образование, поэтому он техничнее. Ну и в его карьере был домашний чемпионат мира, на котором он себя здорово проявил. Мало кто может похвастаться таким опытом.

    Посмотрим на длинной дистанции, что получится у Соболева. У него, увы, характер довольно тяжелый. Мне не нравится, что он маловато улыбается. Какой-то смурной. Японцы, кстати, приучают своих детей улыбаться еще в раннем возрасте. Соболеву надо быть позитивнее, приветливее.

    Пожмет ли Дзюба руку Семаку? В последний раз не пожал. Не знаю... Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Все уже в прошлом. Про Артема же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта. Уметь прощать», – сказал Орлов.

    • Матч 12-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит» состоится завтра, 18 октября.
    • Дзюба был в «Зените» под руководством Семака в 2018-2022 годах.
    • После ухода из «Зенита» Дзюба так высказался о Семаке: «А кто это?».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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