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    • Мостовой прокомментировал планирующийся визит Гвардиолы в Россию

    Мостовой прокомментировал планирующийся визит Гвардиолы в Россию

    Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем визите Хосепа Гвардиолы в Россию.

    «Если приедет, поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем, как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно.

    Спросить Гвардиолу об Абаскале? Пеп ответит так же, как и я: «Кто это?». Думаю, навряд ли он слышал об Абаскале что-то. Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет, да. А про этого он ничего не знает. Может, он его защитит как соотечественника, конечно, не знаю...» – сказал Мостовой.

    • Гвардиола в «Сити» с 2016 года.
    • С командой он выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов.
    • Также испанец брал ЛЧ с «Барселоной».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1729172333
    Пеп едет к Семаку, в тренерский штаб, работать. :)))
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    Интерес
    1729172349
    НЕ бреши,в евродеревне каждая тварь на учёте.
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    MazaiNN
    1729172425
    - Скажите Хосеп при посещении России вы планируете встретиться с Мостовым??? - Хм. А кто это?
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