Мостовой прокомментировал планирующийся визит Гвардиолы в Россию

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем визите Хосепа Гвардиолы в Россию.

«Если приедет, поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем, как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно.

Спросить Гвардиолу об Абаскале? Пеп ответит так же, как и я: «Кто это?». Думаю, навряд ли он слышал об Абаскале что-то. Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет, да. А про этого он ничего не знает. Может, он его защитит как соотечественника, конечно, не знаю...» – сказал Мостовой.