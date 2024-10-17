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    • Слуцкий высказался об опросе ВЦИОМ про интерес россиян к футболу

    Слуцкий высказался об опросе ВЦИОМ про интерес россиян к футболу

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил популярность футбола в России

    – Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМ про интерес россиян к футболу. Вы его видели, восприняли всерьез?

    – Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия – не футбольная страна»?

    – Вам? Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?

    – Да. Это как раз-таки самая крутая тема, которая есть, потому что при том, что у нас действительно есть, об этом все говорят, куча проблем в профессиональном футболе, в детско-юношеском футболе, все, что касается любительского футбола, количества людей, которые участвуют, количества команд, этих лиг, вариантов, форматов, это просто...

    Поэтому, на мой взгляд, уличный футбол как раз занимает очень крутую нишу, где мы действительно очень крутые. Потому что все, что касается любительского футбола, команд, и вообще желания погонять мяч…

    У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 7% ВЦИОМ, но при этом они регулярно играют в футбол, не интересуясь им на каком-то серьезном профессиональном уровне. Поэтому это крутейшая идея, которая может объединить всех людей, которые и так в этот футбол пытаются играть.

    – Это может провоцировать парней, детей, выходить и пинать мяч?

    – Конечно, когда они смотрят, что условно Дзюба или какой-нибудь Маврин, если они это делают, играют, получают удовольствие, или там артисты из «Слово пацана», то есть здесь все собрано – и любимые артисты, и любимые профессиональные футболисты, и любимые медиаигроки, и герои «Реальных пацанов», которых тоже смотрели, в том числе домохозяйки и кто угодно, то здесь есть такая коллаборация, которая затрагивает абсолютно все сферы жизни общества, и здесь как раз-таки уже не будет 77%.

    Может быть, они не знают Дзюбу, но знают вот этого, то есть практически 100% аудитории получила бы того героя, которого они наверняка знают.

    • Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.
    • При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

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    Источник: подкаст «Т-Лига Уличного Футбола»

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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1729144716
    Раньше в каждом дворе пинали, на пустырях ворота стояли. и поляны были, и в хоккейных коробках, улица на улицу, школа на школу, район на район... сами договаривались... взрослые присоединялись... Стадион на 5 тыщ полный, класс Б, 2 лига... Сейчас одна трибуна из трёх, первенство области, пенсионеры на трибуне... пацаны пинают во дворе вместо ворот районная подстанция... остальные в ДЮСШ... культура...
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    Валя Ромашина
    1729144986
    Скучно и грустно . Заранее известно что чемпионом назначен зенит . Никто особо и не напрягается
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    Интерес
    1729147568
    Да-а-а,кинематографические вкусы(как и гастрономические) у Лёни ещё те. "Это может провоцировать парней, детей, выходить и пинать мяч?".Кто бы сказал журналЫсту,что для хорошего дела в русском языке есть слово "побуждать",а "провоцируют" только на неоднозначные действия,чаще с недостойной целью.
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    aldo conte
    1729151096
    Самый четкий и бесспорный опрос про падение интереса к футбола - количество зрителей на трибунах. Всё остальное - это ни про что.
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