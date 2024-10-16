Слуцкий высказался о новом формате Лиги чемпионов

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением об изменениях в Лиге чемпионов.

Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.

Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.

Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

– Новый формат революционный, как он вам? Большая группа, уйма матчей…

– А сейчас то же самое в азиатской Лиге чемпионов происходит. Сложно сейчас обсудить формат, наверное, надо год хотя бы сыграть в этом формате, чтобы его понимать и принимать.

Я думаю, наверное, плюс для больших команд, – я сейчас говорю про европейскую Лигу чемпионов, – то, что есть право на ошибку. Все-таки когда у тебя шестиматчевый турнир и где-то есть два фаворита, то тебе, по существу, нежелательно проигрывать командам, которые на третьем-четвертом месте, и он такой, более требовательный формат, потому что, если что, можно сразу вылететь и все.

А здесь, когда у тебя восемь матчей, мне кажется, большие клубы имеют право на ошибку, и это несколько, с одной стороны, расслабляет, с другой стороны, дает большое количество топовых матчей.

– Мне кажется, как раз в предыдущем формате тоже было право на ошибку, с учетом жеребьевки, которая выпадала.

– Ну, все равно, это была очень зависимая история. Если ты раз не выиграл у команды-аутсайдера, то все, надо уже прям стабильно набрать очки, потому что по-любому 10+ очков надо зарабатывать. А здесь сейчас даже проигрыш двух матчей не смертелен.

– А с точки зрения зрителя, вам не кажется, что это не очень понятно – вот эта большая группа и матчи до января.

– Я думаю, что, если топовый матч, зритель смотрит независимо от того, играется ли он за выход в следующую стадию или нет. Большой матч – топовая история, все смотрят. Не большой матч, но домашняя команда – тоже смотрят, потому что она играет с большой командой.

Ну, единственное, может быть, когда большие клубы играют дома с клубами из бывшей четвертой корзины, так это назовем, это может быть не очень интересно, но я думаю, что таких матчей минимальное количество, они не очень были интересны и в предыдущем формате.

– Мне кажется, вы в целом за все новое и не боитесь разговоров про консерваторство.

– Нет, это круто, нужно пробовать, смотреть, понимать, как это работает, во что это выльется, поэтому молодцы.