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    Слуцкий высказался о новом формате Лиги чемпионов

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением об изменениях в Лиге чемпионов.

    • Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.
    • Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.
    • Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

    – Новый формат революционный, как он вам? Большая группа, уйма матчей…

    – А сейчас то же самое в азиатской Лиге чемпионов происходит. Сложно сейчас обсудить формат, наверное, надо год хотя бы сыграть в этом формате, чтобы его понимать и принимать.

    Я думаю, наверное, плюс для больших команд, – я сейчас говорю про европейскую Лигу чемпионов, – то, что есть право на ошибку. Все-таки когда у тебя шестиматчевый турнир и где-то есть два фаворита, то тебе, по существу, нежелательно проигрывать командам, которые на третьем-четвертом месте, и он такой, более требовательный формат, потому что, если что, можно сразу вылететь и все.

    А здесь, когда у тебя восемь матчей, мне кажется, большие клубы имеют право на ошибку, и это несколько, с одной стороны, расслабляет, с другой стороны, дает большое количество топовых матчей.

    – Мне кажется, как раз в предыдущем формате тоже было право на ошибку, с учетом жеребьевки, которая выпадала.

    – Ну, все равно, это была очень зависимая история. Если ты раз не выиграл у команды-аутсайдера, то все, надо уже прям стабильно набрать очки, потому что по-любому 10+ очков надо зарабатывать. А здесь сейчас даже проигрыш двух матчей не смертелен.

    – А с точки зрения зрителя, вам не кажется, что это не очень понятно – вот эта большая группа и матчи до января.

    – Я думаю, что, если топовый матч, зритель смотрит независимо от того, играется ли он за выход в следующую стадию или нет. Большой матч – топовая история, все смотрят. Не большой матч, но домашняя команда – тоже смотрят, потому что она играет с большой командой.

    Ну, единственное, может быть, когда большие клубы играют дома с клубами из бывшей четвертой корзины, так это назовем, это может быть не очень интересно, но я думаю, что таких матчей минимальное количество, они не очень были интересны и в предыдущем формате.

    – Мне кажется, вы в целом за все новое и не боитесь разговоров про консерваторство.

    – Нет, это круто, нужно пробовать, смотреть, понимать, как это работает, во что это выльется, поэтому молодцы.

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    Источник: Спортс’’

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    16.10.2024 23:50
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