Сборная Англии выбирала между десятью тренерами

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, как выбирался новый тренер для национальной сборной.

«Мы провели собеседование примерно с десятью тренерами, среди них были и английские специалисты.

Очевидно, что некоторые кандидаты больше подходили на эту должность, чем другие.

Но мы абсолютно рады, что в итоге остановились на варианте с Томасом Тухелем», – заявил Буллингем.

Новый тренер приступит к работе с 1 января.

Сейчас сборную возглавляет Ли Карсли.

Он исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.

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