Медведев встал на защиту РФС, не нашедшего соперника для сборной России в октябре

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не присоединился к критике РФС.

В октябре не удалось найти соперников для сборной России.

Национальная команда провела 4-дневный сбор в Новогорске.

Россию отстранили от международных турниров более 2,5 лет назад.

«На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто.

Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть.

Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но всe равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними.

Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет», – сказал Медведев.