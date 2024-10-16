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    • Медведев встал на защиту РФС, не нашедшего соперника для сборной России в октябре

    Медведев встал на защиту РФС, не нашедшего соперника для сборной России в октябре

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не присоединился к критике РФС.

    • В октябре не удалось найти соперников для сборной России.
    • Национальная команда провела 4-дневный сбор в Новогорске.
    • Россию отстранили от международных турниров более 2,5 лет назад.

    «На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто.

    Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть.

    Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но всe равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними.

    Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет», – сказал Медведев.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1729082010
    меня вот что удивляет: в то же время, в ту же дату сборная мексики не смогла найти себе соперника, поэтому сыграла против валенсии. казалось бы: звёзды сошлись, или мы к ним, или они к нам. но хер там был. кто в курсе - мы с ними враждуем, или более-менее норм?
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    С-Петр-google
    1729085174
    иди бухни.
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    BRO_football
    1729086419
    Да что тут сложного? Все сборные в мире смогли справится с этой задачей, даже карликовые государства, где футбол не развит, нашли себе соперника. И только Россия не смогла! Сложно видите ли! И за что только они зарплату в РФС получают?
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    Каратель помойников
    1729090618
    Считаю РФС надо поддержать...и.. разогнать..пусть они поддержанные мемуары пишут
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