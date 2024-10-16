«Шикарная малышка»: сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в ярком образе

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.
28-летняя девушка запечатлена в ярко-красном образе, который оценили подписчики.
«Шикарная малышка», – написал один из комментаторов.
«Главная по красоте», – добавил другой.
- Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
- В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань». Харисову лайкал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
- Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»