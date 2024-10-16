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    • «Шикарная малышка»: сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в ярком образе

    «Шикарная малышка»: сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в ярком образе

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    28-летняя девушка запечатлена в ярко-красном образе, который оценили подписчики.

    «Шикарная малышка», – написал один из комментаторов.

    «Главная по красоте», – добавил другой.

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань». Харисову лайкал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729070587
    Как потом будет отмываться у имама в мечети-непонятно...
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    Добрейший
    1729071387
    нормуль малышка, но до шикарной далековато будет.
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    Taps
    1729075138
    Очередной секс-шоп Бомбардира. Озабоченные онанисты рулят !
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