Мостовой объяснил свое отношение к Слуцкому

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что тренер Леонид Слуцкий неправильно себя ведет по отношению к людям, которые отдали футболу много лет.
«Потому что он неправильно ведeт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Неправильно ведeт себя своими высказываниями. Я же это говорил давно ещe. Когда я только услышал о Слуцком, когда он был в эйфории, когда он в ЦСКА был», – сказал Мостовой в видео на YouTube-канале Олеси Серегиной.
- Сейчас Слуцкий возглавляет китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
- Он был главным тренером ЦСКА в 2009–2016 годах, сборной России в 2015–2016 годах.