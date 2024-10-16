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    Мостовой объяснил свое отношение к Слуцкому

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что тренер Леонид Слуцкий неправильно себя ведет по отношению к людям, которые отдали футболу много лет.

    «Потому что он неправильно ведeт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Неправильно ведeт себя своими высказываниями. Я же это говорил давно ещe. Когда я только услышал о Слуцком, когда он был в эйфории, когда он в ЦСКА был», – сказал Мостовой в видео на YouTube-канале Олеси Серегиной.

    • Сейчас Слуцкий возглавляет китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
    • Он был главным тренером ЦСКА в 2009–2016 годах, сборной России в 2015–2016 годах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    1729062481
    Зависть к иному успешному жрёт твои почки,а не камни.
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    Питерский князь
    1729064037
    У мясных 7 пятниц на недели и Мостовой один из них, мясная щель.
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