Мостовой объяснил свое отношение к Слуцкому

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что тренер Леонид Слуцкий неправильно себя ведет по отношению к людям, которые отдали футболу много лет.

«Потому что он неправильно ведeт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Неправильно ведeт себя своими высказываниями. Я же это говорил давно ещe. Когда я только услышал о Слуцком, когда он был в эйфории, когда он в ЦСКА был», – сказал Мостовой в видео на YouTube-канале Олеси Серегиной.