Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев высказался о травме Мостового в сборной России, которая не проводила матчей

    Медведев высказался о травме Мостового в сборной России, которая не проводила матчей

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с Андреем Мостовым.

    • Футболист получил травму в расположении сборной России.
    • Национальная команда в октябре собиралась всего на 4 дня.
    • Соперников для сборной в этом месяце найти не удалось.

    «Травмы могут произойти на ровном месте без всякой грубости. К сожалению, это часть жизни спортсменов.

    Большинство даже не представляют степень физических нагрузок и мышечных травм, которые испытывают спортсмены.

    Сандрачук, один из наших воспитанников, выступающий в Махачкале, получил второй разрыв крестообразной связки. Парень, у которого хорошие перспективы, получил травму не из-за грубости.

    К сожалению, разминками и массажем невозможно предотвратить травму. Желаю футболистам, чтобы травмы их миновали. Век спортсмена очень короткий.

    Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные, так как будет меньше травм. Но эта тема очень опасная, футбольные боги могут наказать за такой подход», – сказал Медведев.

    Новости по теме
    Медведев отреагировал на слова Глушенкова об употреблении пива после матчей 11
    Медведев высказался о данных ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в РФ 2
    Медведев высказался об увлечении Соболева компьютерными играми 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1729023031
    КАкой "правоверный"...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 