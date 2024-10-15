Медведев высказался о травме Мостового в сборной России, которая не проводила матчей

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с Андреем Мостовым.

Футболист получил травму в расположении сборной России.

Национальная команда в октябре собиралась всего на 4 дня.

Соперников для сборной в этом месяце найти не удалось.

«Травмы могут произойти на ровном месте без всякой грубости. К сожалению, это часть жизни спортсменов.

Большинство даже не представляют степень физических нагрузок и мышечных травм, которые испытывают спортсмены.

Сандрачук, один из наших воспитанников, выступающий в Махачкале, получил второй разрыв крестообразной связки. Парень, у которого хорошие перспективы, получил травму не из-за грубости.

К сожалению, разминками и массажем невозможно предотвратить травму. Желаю футболистам, чтобы травмы их миновали. Век спортсмена очень короткий.

Некоторые говорят, чтобы игроки не ездили в сборные, так как будет меньше травм. Но эта тема очень опасная, футбольные боги могут наказать за такой подход», – сказал Медведев.