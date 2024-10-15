Карпин потроллил Баринова из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, как у него появилась задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Сообщалось, что футболист 703 раза нарушил ПДД.

За это его оштрафовали на 642 тысячи рублей.

За неоплату ему грозил арест на 15 суток.

– Права еще не отобрали?

– Нет (смеется).

– Парни подкалывали?

– Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь».

Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет.

Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.

– Сейчас ты чист?

– Я и тогда чист был.