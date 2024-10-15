Карпин потроллил Баринова из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, как у него появилась задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения.
- Сообщалось, что футболист 703 раза нарушил ПДД.
- За это его оштрафовали на 642 тысячи рублей.
- За неоплату ему грозил арест на 15 суток.
– Права еще не отобрали?
– Нет (смеется).
– Парни подкалывали?
– Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь».
Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет.
Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.
– Сейчас ты чист?
– Я и тогда чист был.