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    • Карпин потроллил Баринова из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

    Карпин потроллил Баринова из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, как у него появилась задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

    • Сообщалось, что футболист 703 раза нарушил ПДД.
    • За это его оштрафовали на 642 тысячи рублей.
    • За неоплату ему грозил арест на 15 суток.

    – Права еще не отобрали?

    – Нет (смеется).

    – Парни подкалывали?

    – Да. Валерий Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь».

    Когда эта информация вышла, то мне немного не по себе стало. А ведь у меня ни одного неоплаченного штрафа нет.

    Выяснилось, что за 2021 год у меня два штрафа висели. И через две минуты они уже были оплачены.

    – Сейчас ты чист?

    – Я и тогда чист был.

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    Источник: «Матч ТВ»

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