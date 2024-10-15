Юран встал на защиту «Барселоны», отобравшей у Хави гаджеты

Сергей Юран отреагировал на новость, что «Барселона» потребовала от Хави вернуть гаджеты, выданные клубом.

По его словам, для европейского футбола это нормальная практика.

«Когда клуб приобретает тренеру по контракту телефон или компьютер, конечно, их нужно вернуть. Это же собственность клуба.

Ничего странного и криминального, что у Хави попросили вернуть определeнные вещи. Была бы машина, квартира – тоже нужно было бы вернуть. Ничего удивительного нет.

Я десять лет играл в Европе, и если что-то предоставляли по контракту, нужно было вернуть. В Германии или Англии у меня тоже забирали телефон с SIM-картой. Что-то оставляли.

Но многие подумают: «Барселона» – богатый клуб, что им этот iPad и iPhone?». Поэтому клуб богатый – есть дисциплина и правила. Если такие требования, то нужно возвращать», – сказал Юран.