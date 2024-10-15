Баринов ответил, был ли у Дзюбы конфликт с Галактионовым

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о периоде карьеры Артема Дзюбы в московском клубе.

– Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?

– Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провел, когда перешел к нам.

– Многие говорили, что у Дзюбы проблемы с Галактионовым? Сколько в этом правды?

– Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх.