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    Баринов ответил, был ли у Дзюбы конфликт с Галактионовым

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о периоде карьеры Артема Дзюбы в московском клубе.

    – Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?

    – Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провел, когда перешел к нам.

    – Многие говорили, что у Дзюбы проблемы с Галактионовым? Сколько в этом правды?

    – Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх.

    • За 1,5 года Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов в составе «Локо».
    • По окончании прошлого сезона клуб не продлил контракт с 36-летним форвардом.
    • В итоге он перешел в «Акрон».

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    Источник: «Матч ТВ»

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