Баринов ответил, был ли у Дзюбы конфликт с Галактионовым

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о периоде карьеры Артема Дзюбы в московском клубе.
– Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?
– Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провел, когда перешел к нам.
– Многие говорили, что у Дзюбы проблемы с Галактионовым? Сколько в этом правды?
– Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх.
- За 1,5 года Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов в составе «Локо».
- По окончании прошлого сезона клуб не продлил контракт с 36-летним форвардом.
- В итоге он перешел в «Акрон».