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    Венесуэла не смогла договориться о матче с Россией

    Сборная Венесуэлы могла провести товарищеский матч против России, но стороны не смогли согласовать дату и время игры.

    «Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.

    У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», – сказали в Федерации венесуэльского футбола.

    • В октябре сборная России провела четырехдневный сбор без матча. В РФС сообщили, что была договоренность с Пакистаном на 11 октября, но в итоге в Пакистанской футбольной федерации заявили, что не смогут провести игру в обговоренную дату.
    • У Венесуэлы запланированы отборочные матчи ЧМ-2026 в ноябре этого года, а также в марте, июне и сентябре 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    С ними можно, это же не Вьетнам
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