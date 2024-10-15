Венесуэла не смогла договориться о матче с Россией

Сборная Венесуэлы могла провести товарищеский матч против России, но стороны не смогли согласовать дату и время игры.

«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.

У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», – сказали в Федерации венесуэльского футбола.