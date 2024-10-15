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    Андрей Мостовой сравнил строгость Карпина и Черчесова

    Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о дисциплине и питании в национальной команде.

    – Кто строже в плане дисциплины – Черчесов или Карпин? Со стороны кажется, что они оба жесткие и властные.

    – Георгиевич пожестче именно в плане профессиональной дисциплины. Не в тренировочном процессе, а в том, как к себе нужно относиться, к бытовым моментам – с питанием пожестче, расписано, что обязательно нужно на массаж идти.

    У Саламовича было полегче: захотел пойти на массаж – сходил. А тут обязательно нужно выполнять, если ты есть в списке. А на поле примерно одинаковы – вся команда должна работать, нет такого, что кто-то может стоять. Все должны бегать. Для всех все одинаково.

    – А как Карпин поменялся с момента отстранения сборной России?

    – С чего ему меняться? Может быть, чуть лояльнее стал с точки зрения питания. Помню, на первых сборах с ним было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас тоже сахара нет, но рацион чуть шире стал.

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Андрей Мостовой дебютировал за национальную команду в октябре 2020 года.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1728981522
    Да ты итак хавальник наел...без сахара тростникового..
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