Зарема пошутила о возможном участии «Спартака» в Суперлиге

Зарема Салихова отреагировала на новость о запуске Суперлиги в сентябре 2025 года.

«Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнeт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики!

До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции «Газпрома» (смеeтся)», – сказала Зарема.