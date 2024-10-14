Зарема пошутила о возможном участии «Спартака» в Суперлиге

Зарема Салихова отреагировала на новость о запуске Суперлиги в сентябре 2025 года.
«Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнeт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики!
До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции «Газпрома» (смеeтся)», – сказала Зарема.
- Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.
- В их активе 19 очков в 11 турах.
- Отставание от лидера – 8 баллов.