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    • Зарема пошутила о возможном участии «Спартака» в Суперлиге

    Зарема пошутила о возможном участии «Спартака» в Суперлиге

    Зарема Салихова отреагировала на новость о запуске Суперлиги в сентябре 2025 года.

    «Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнeт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики!

    До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции «Газпрома» (смеeтся)», – сказала Зарема.

    • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ.
    • В их активе 19 очков в 11 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    14.10.2024 23:59
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