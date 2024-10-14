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    • Попов жестко охарактеризовал Черчесова: «Так себя не ведут»

    Попов жестко охарактеризовал Черчесова: «Так себя не ведут»

    Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов охарактеризовал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).
    • Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.
    • В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.

    – Почему после «Ференцвароша» Черчесов не нашел себе клуб в России?

    – Меня это не удивляет.

    – Почему?

    – Как вам сказать? Он очень своеобразный человек.

    – Все дело в характере?

    – Да, в нем. Он довольно властный и… Как бы помягче сказать? Не очень любит людей.

    – Вот как?

    – Это мое мнение. Ради результата Черчесов готов идти по головам. Так в коллективе себя не ведут.

    – Но ведь выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мир – успех? Или вы так не считаете?

    – Успех. Но это случайность. Там все совпало.

    Всю игру отбивались от Испании и победили по пенальти. Акинфеев сотворил чудо. Сборная провела только одну шикарную игру на том турнире – с Хорватией! И уступила. Больше ничего…

    Да, выход в четвертьфинал – большой успех, но он был случайным. Что и показали дальнейшие результаты сборной России.

    – То есть вы не самого высокого мнения о тренерских способностях Станислава Саламовича?

    – Он качественный специалист с европейским образованием. Но не для высоких целей, я бы так сказал.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1728928574
    Всё верно.
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    ...уефан
    1728928832
    ..."Дурачок, какой-то"(с)...
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    ВетеR
    1728929616
    стас,ты космос )))
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    АлексМак
    1728931475
    Абсолютно прав. Кроме понтов мало чего в нём осталось нормального. Умело вошёл в доверие к нужным людям и получил должность. На этом всё. Теперь только пере валивание своей ответственности на кого только можно... Гнать срочно и М. Адиева назад возвращать.
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