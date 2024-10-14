Попов жестко охарактеризовал Черчесова: «Так себя не ведут»

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов охарактеризовал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
- Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).
- Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.
- В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.
– Почему после «Ференцвароша» Черчесов не нашел себе клуб в России?
– Меня это не удивляет.
– Почему?
– Как вам сказать? Он очень своеобразный человек.
– Все дело в характере?
– Да, в нем. Он довольно властный и… Как бы помягче сказать? Не очень любит людей.
– Вот как?
– Это мое мнение. Ради результата Черчесов готов идти по головам. Так в коллективе себя не ведут.
– Но ведь выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мир – успех? Или вы так не считаете?
– Успех. Но это случайность. Там все совпало.
Всю игру отбивались от Испании и победили по пенальти. Акинфеев сотворил чудо. Сборная провела только одну шикарную игру на том турнире – с Хорватией! И уступила. Больше ничего…
Да, выход в четвертьфинал – большой успех, но он был случайным. Что и показали дальнейшие результаты сборной России.
– То есть вы не самого высокого мнения о тренерских способностях Станислава Саламовича?
– Он качественный специалист с европейским образованием. Но не для высоких целей, я бы так сказал.