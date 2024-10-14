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    • Радимов высказался о возможном матче сборной России с бразильцами из РПЛ

    Радимов высказался о возможном матче сборной России с бразильцами из РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал идею проведения товарищеского матча между сборной России и бразильцами из РПЛ.

    – Думаю, что для бразильцев этот матч тоже будет интересен. Во‑первых, они спортсмены, а во‑вторых, будет желание доказать публике, что они здесь главные: мы кудесники мяча. Пожалуйста, доказывайте на фоне лучших футболистов страны, а если на игру приедут Александр Головин, Алексей Миранчук, то это будет замечательно для всех.

    – Каким был бы результат такого матча?

    – У бразильцев как обычно: мы забьем, сколько захотим, а вы – сколько сможете. Но это шутки. Я не знаю, соперники равные.

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    Источник: «Матч ТВ»

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