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    Коул заявил, что тен Хаг стартовал в «МЮ» лучше Фергюсона

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул оценил работу главного тренера команды Эрика тен Хага.

    «Тен Хаг хочет получить шанс. Сэр Алекс Фергюсон, величайший тренер в истории клуба, в первые три года не выиграл ни одного трофея. А Эрик уже взял два кубка. Ему хватило для этого двух сезонов. Тен Хаг должен быть счастлив», – сказал Коул в интервью Betfred..

    • «МЮ» при нидерландце выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.
    • Команда идет в АПЛ 14-й.
    • В Лиге Европы манчестерцы идут на 21-м месте из 36 команд.

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    Источник: «Бомбардир»

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