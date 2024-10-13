Коул заявил, что тен Хаг стартовал в «МЮ» лучше Фергюсона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул оценил работу главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Тен Хаг хочет получить шанс. Сэр Алекс Фергюсон, величайший тренер в истории клуба, в первые три года не выиграл ни одного трофея. А Эрик уже взял два кубка. Ему хватило для этого двух сезонов. Тен Хаг должен быть счастлив», – сказал Коул в интервью Betfred..