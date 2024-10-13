Зарема возмутилась, что «Спартак» остался на 2 недели без матчей

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, осудила клуб за отсутствие товарищеских матчей в международную паузу.

«Почему «Спартак» в длительную паузу на сборную не провeл ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана.

Деян Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный?

Закончить на шестом месте – лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всeм виноваты? Как бы не ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить. «Зенит» сыграл тренировочный матч, наиграл новые схемы, ну а Жданов просто волшебник на голубом Rolls-Royce, который адресует все вопросы в пресс-службу», – сказала Салихова.