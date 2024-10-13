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    • Зарема возмутилась, что «Спартак» остался на 2 недели без матчей

    Зарема возмутилась, что «Спартак» остался на 2 недели без матчей

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, осудила клуб за отсутствие товарищеских матчей в международную паузу.

    «Почему «Спартак» в длительную паузу на сборную не провeл ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана.

    Деян Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный?

    Закончить на шестом месте – лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всeм виноваты? Как бы не ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить. «Зенит» сыграл тренировочный матч, наиграл новые схемы, ну а Жданов просто волшебник на голубом Rolls-Royce, который адресует все вопросы в пресс-службу», – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Краснодар» (19 октября).
    • Федун и Зарема покинули «Спартак» 2 года назад.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии (36)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728815954
    6 место для хряков промежуточное на пути в пердив! Гыгыгы
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    Spartak_forv@
    1728815962
    Надо обязательно что-то негативное сказать.Пусть идет на поле пшеницу собирать,может начнет позитив видеть в жизни
    Ответить
    serhio80
    1728816562
    Ну получи лицензию тренерскую и вместе с мостовым иди тренируй Уфу, там будешь хоть каждый день играть товарищеские матчи хоть с колхозом из Баку, хоть с совхозом из алматы
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    fakeid
    1728817068
    зенит вообще проблем не испытывает по поиску соперников после 2022. црвена много раз, кайрыт, сантос, тальерес (который лидер чемпионата аргентины и играл основой, а не дублем), иранцы, турки, несколько аль-клубов, корейский чонбук, самарканд, нефтчи, лусаил, дубай, даже малазийский джохор. щас ещё к моуриньо в гости поедем в который раз. фенербахча нам уже как родная. учитесь, рылы. с вами, позорниками, даже тайские трансвеститы играть не хотят, хотя у вас много общего, практически побратимы. гы-гы!
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    ScarlettOgusania
    1728818124
    Зарема "возмущается" так, будто во время "царства" Федуна&зарема Спартак ежегодно брал трофеи, молчала бы, лохушка из Монако
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    JTherry
    1728823335
    на основании чего Заремой сделан такой далекоидущий вывод, что Спартак "забил" на тренировки во время игр сборных..? или из Монако виднее..?))
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    Кривая да нелёгкая
    1728823546
    Все на заправках лукойла работают))
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    VPERDIV SPARTAK
    1728824151
    Зарема права,а умалишенная секта, почти все ,довольны)) думают на проплаченных пенальти продержаться))
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    ...уефан
    1728826193
    ...снова у Заремы клиторный зуд "бывшей" по Спартаку...
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    Айболид
    1728828144
    тушинске стрингоносцы по АЗСкам лукойловским пока "погастролируют", полы там помоют , в туалетах приберутся...
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