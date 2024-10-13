Хлусевич: «Для Карпина я «жирный»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

– Раньше Валерий Георгиевич «травил» игроков за лишние проценты жира. Советовал полностью отказаться от сахара. Какой тебе самый ценный совет дал Карпин?

– Я, кстати, в этой компании – из «жирных». У меня есть определенные проблемы в этом плане. Я выгляжу худым, но процент жира у меня достаточно большой, это правда. С Карпиным мы раза два на эту тему разговаривали, он давал нужные советы. Сейчас я уже в лучших кондициях, чем был на прошлых сборах, например. Но Валерий Георгиевич, думаю, все равно не будет доволен, пока я не окажусь в «зеленой зоне» по проценту жира.

– То есть подколы Карпина все-таки помогают скинуть килограммы?

– Скорее советы Луиса Мартинеса, тренера по физподготовке. Он скинул мне распорядок питания, я его соблюдал, стало лучше. Повезло, что у меня нет каких-то триггеров в еде. Нет продукта, от которого я не смог бы отказаться. А то было бы тяжелее.