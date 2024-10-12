«Краснодар» заинтересован в турецком полузащитнике

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Ирфану Кахведжи. По данным Sabah, турецкий хавбек может покинуть стамбульскую команду во время зимнего трансферного окна. В покупке Кахведжи также заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис».

В этом сезоне Кахведжи провел за «Фенербахче» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

В прошлом году сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

Срок действия нынешнего контракта 29-летнего полузащитника с клубом истекает уже в июне 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Кахведжи в 10 миллионов евро.