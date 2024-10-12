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    «Краснодар» заинтересован в турецком полузащитнике

    «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Ирфану Кахведжи. По данным Sabah, турецкий хавбек может покинуть стамбульскую команду во время зимнего трансферного окна. В покупке Кахведжи также заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис».

    • В этом сезоне Кахведжи провел за «Фенербахче» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • В прошлом году сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
    • Срок действия нынешнего контракта 29-летнего полузащитника с клубом истекает уже в июне 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кахведжи в 10 миллионов евро.

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    Источник: Sabah

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1728735325
    Если футболистом заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис» вероятность его перехода в Краснодар равна нулю. Или же надо предлагать денег в 2 раза больше .
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    Интерес
    1728736394
    Вы ему стадион на видео покажите,только не говорите,где это! Плюс сумма контракта,и он приедет не глядя.
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