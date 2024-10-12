Губерниев высказался о будущем Черчесова в сборной Казахстана

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов останется на своем посту.
– Я безусловно поддерживаю Черчесова, все это невероятно сложно. Но прошло мало времени, и тут плюсом ко всему нужно тренерское мастерство и госпожа удача.
– Президент федерации выразил ему полную поддержку.
– Я уверен, что он продолжит свою работу. Хочу пожелать ему успеха. Черчесов – тренер хороший. Будем надеяться, что команда встрепенется, у Саламовича все будет хорошо. Но нужно держать удар, через все пройти!
- Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице третьей группы дивизиона B Лиги наций, набрав одно очко в трех матчах. Она не забила в них ни одного гола
- Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне.