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    • Губерниев высказался о будущем Черчесова в сборной Казахстана

    Губерниев высказался о будущем Черчесова в сборной Казахстана

    Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов останется на своем посту.

    – Я безусловно поддерживаю Черчесова, все это невероятно сложно. Но прошло мало времени, и тут плюсом ко всему нужно тренерское мастерство и госпожа удача.

    – Президент федерации выразил ему полную поддержку.

    – Я уверен, что он продолжит свою работу. Хочу пожелать ему успеха. Черчесов – тренер хороший. Будем надеяться, что команда встрепенется, у Саламовича все будет хорошо. Но нужно держать удар, через все пройти!

    • Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице третьей группы дивизиона B Лиги наций, набрав одно очко в трех матчах. Она не забила в них ни одного гола
    • Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728720981
    Жалко тренера,он тренер неплохой...ну и бог с ним!
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    САДЫЧОК
    1728723693
    Физрук и самодур. Он уже говорит что эти игры для основной подготовки к ЧМ. Интересно, как долго казахи будут этот бред слушать?
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