Губерниев высказался о будущем Черчесова в сборной Казахстана

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов останется на своем посту.

– Я безусловно поддерживаю Черчесова, все это невероятно сложно. Но прошло мало времени, и тут плюсом ко всему нужно тренерское мастерство и госпожа удача.

– Президент федерации выразил ему полную поддержку.

– Я уверен, что он продолжит свою работу. Хочу пожелать ему успеха. Черчесов – тренер хороший. Будем надеяться, что команда встрепенется, у Саламовича все будет хорошо. Но нужно держать удар, через все пройти!